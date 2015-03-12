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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:43 BJT

《交易视点》美债需求强劲，台债料受保护在区间整理--元大宝来证

路透台北3月12日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，欧洲央行的购债计画使得欧元区公债殖利率与美公债持续扩大，美国财政部标售210亿美元10年期公债，在追求较高收益资产之下，海外需求强劲，带动殖利率持续下滑，已抵消非农就业数据亮眼的弹幅，终场指标10年期公债 收在2.1086%，与前一交易日殖利率下滑1.94基点。

美国公债殖利率走势回档因相对利率保护而消弭了非农就业的弹幅，在此情况下，台湾公债升势有机会放缓，五年券与10年券之间利差因五年交投偏空已缩小至46.7基点，短券即使在升息预期下，在此仍预计殖利率上弹空间有限，以区间操作为主，10年券预估成交1.60-1.7%，五年券1.05-1.15%。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
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