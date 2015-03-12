《香港报摘》--信报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 头版头条：
--本港银行人民币定存高息竞争白热化，永隆银行今年第六度调高人民币定存息率，10万元人民币或以上的一年定存年利率4.4厘，三及六个月定存息分别为4.2及4.3厘，均为市面最高水平，连过去较为“忍手”的中银香港 亦推出高达4.05厘定存优惠迎战。
* 其他：
--香港宽频 及华夏动漫 今天挂牌，在港股七连跌阴霾下，两股上市前夕的暗盘价（即场外交易的价格）双双破底。
--VISA去年底进行的富裕人士调查显示，每年家庭收入48万港元以上的香港受访者，当中84%人士每月于非必需品消费平均开支约6,600港元，但数据上看不到占中对富裕人士的消费意欲有影响。
--中国体育用品牌匹克体育 主席许景南表示，行业及公司业务已步入复苏阶段，今年的中国市场同店增长目标高于去年，毛利率今年仍有增长空间，长远目标为保持在38-40%。
--就投资比特币计划怀疑受骗，香港警方至今共接获累计80多名同类受害人报案，涉及金额达1.5亿港元。商业罪案调查科已接手调查案件，并于本月5日以串谋讹骗罪名，拘捕两名男子及三名女子。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率