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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:48 BJT

《香港报摘》--信报3月12日

* 头版头条：

--本港银行人民币定存高息竞争白热化，永隆银行今年第六度调高人民币定存息率，10万元人民币或以上的一年定存年利率4.4厘，三及六个月定存息分别为4.2及4.3厘，均为市面最高水平，连过去较为“忍手”的中银香港 亦推出高达4.05厘定存优惠迎战。

* 其他：

--香港宽频 及华夏动漫 今天挂牌，在港股七连跌阴霾下，两股上市前夕的暗盘价（即场外交易的价格）双双破底。

--VISA去年底进行的富裕人士调查显示，每年家庭收入48万港元以上的香港受访者，当中84%人士每月于非必需品消费平均开支约6,600港元，但数据上看不到占中对富裕人士的消费意欲有影响。

--中国体育用品牌匹克体育 主席许景南表示，行业及公司业务已步入复苏阶段，今年的中国市场同店增长目标高于去年，毛利率今年仍有增长空间，长远目标为保持在38-40%。

--就投资比特币计划怀疑受骗，香港警方至今共接获累计80多名同类受害人报案，涉及金额达1.5亿港元。商业罪案调查科已接手调查案件，并于本月5日以串谋讹骗罪名，拘捕两名男子及三名女子。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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