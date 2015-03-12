欧元区经济：欧盟规定拖慢意大利帮助银行业减少不良贷款的进度--消息

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
该国政府官员在2月时表示，希望数周内宣布成立一家新公司，可以发行政府担保的债券，用所得资金购买不良贷款。
然有三位消息人士表示，欧盟执委会上月在一次非正式会晤时告知意大利官员，如果该国政府在不良贷款载体中取得少权股权或者提供国家担保，那么执委会则将之视同为一次银行纾困。
一位熟悉此事的消息人士表示，银行方面将被要求以折价方式把不良贷款转至这个载体。但另一位知悉此事的消息人士表示，操作的空间“很有限”。
周三财政部发言人士表示，正在与欧盟执委会合作，找出有效办法解决不良贷款问题，同时还要遵从有关国家援助的规定。
对于意大利的计划，欧盟执委会尚未采取正式立场。
“已注意到意大利政府提出的该国银行业改革计划，”执委会一发言人士周二表示，“我们还没有收到意大利当局的正式通知”。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 郑茵)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。