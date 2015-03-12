欧元区经济：欧盟规定拖慢意大利帮助银行业减少不良贷款的进度--消息

该国政府官员在2月时表示，希望数周内宣布成立一家新公司，可以发行政府担保的债券，用所得资金购买不良贷款。

然有三位消息人士表示，欧盟执委会上月在一次非正式会晤时告知意大利官员，如果该国政府在不良贷款载体中取得少权股权或者提供国家担保，那么执委会则将之视同为一次银行纾困。

一位熟悉此事的消息人士表示，银行方面将被要求以折价方式把不良贷款转至这个载体。但另一位知悉此事的消息人士表示，操作的空间“很有限”。

周三财政部发言人士表示，正在与欧盟执委会合作，找出有效办法解决不良贷款问题，同时还要遵从有关国家援助的规定。

对于意大利的计划，欧盟执委会尚未采取正式立场。