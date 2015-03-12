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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:46 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月12日

路透香港3月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7657港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周三收低27.55点，或0.16%，报17,635.39点。因对美国联邦储备理事会(美联
 储/FED)升息时机的忧虑加重，且美元进一步上升，削弱美国企业的盈利前景。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       133.660   -0.05      17370            10.380       0.00
 中国铝业                      11.510   -0.95      19031             3.575      -0.41
 中国移动                      63.650    0.33     201551            98.857       0.98
 中国人寿                      58.640    0.21      28000            30.359      -0.14
 中石油                       105.400   -0.28      12117             8.185      -0.06
 中石化                        78.200    0.13      14797             6.073      -0.28
 汇丰控股                      42.050   -0.71    1869338            65.310      -0.97
 中电信                        59.760   -0.30       3312             4.641       0.23
 中国联通                      15.150    0.60      80342            11.765      -0.13
 兖州煤业                       7.850   -0.38       9860             6.096      -1.04
 华能国际                      45.920   -0.65       6770             8.915       0.28
 南方航空                      24.670    4.53      12979             3.832      -1.25
 东方航空                      22.950    1.68       2787             3.564       0.13
 中芯国际                       4.380    0.69       5488             0.680      -1.41（完）
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