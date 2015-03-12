《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7657港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低27.55点，或0.16%，报17,635.39点。因对美国联邦储备理事会(美联 储/FED)升息时机的忧虑加重，且美元进一步上升，削弱美国企业的盈利前景。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 133.660 -0.05 17370 10.380 0.00 中国铝业 11.510 -0.95 19031 3.575 -0.41 中国移动 63.650 0.33 201551 98.857 0.98 中国人寿 58.640 0.21 28000 30.359 -0.14 中石油 105.400 -0.28 12117 8.185 -0.06 中石化 78.200 0.13 14797 6.073 -0.28 汇丰控股 42.050 -0.71 1869338 65.310 -0.97 中电信 59.760 -0.30 3312 4.641 0.23 中国联通 15.150 0.60 80342 11.765 -0.13 兖州煤业 7.850 -0.38 9860 6.096 -1.04 华能国际 45.920 -0.65 6770 8.915 0.28 南方航空 24.670 4.53 12979 3.832 -1.25 东方航空 22.950 1.68 2787 3.564 0.13 中芯国际 4.380 0.69 5488 0.680 -1.41（完）
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率