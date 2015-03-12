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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持坚，因澳洲就业数据符合预期

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    * 澳元/美元在基本符合预期的澳洲就业数据出炉后，短暂升逾0.7630
    * 但很快回落至0.7610，因0.7650之前卖单环伺
    * 澳洲央行可能等到5月才降息的预期，可能令澳元获得一些支撑 (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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