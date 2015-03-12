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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:53 BJT

《交易视点》台债五年新券遭空方突袭，殖利率料高档震荡--永丰金证券

路透台北3月12日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾指标五年期公债104/6 周三殖利率开低收高。尽管美国10年公债殖利率连两日回跌，但五年热券104/6遭到空方突袭令殖利率弹升。

随着10年新债104/5 标售结束，交易面已转向五年新券104/6，预期该券仍将持续高档震荡。五年券区间预期在1.07-1.17%。10年券区间预期在1.56-1.66%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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