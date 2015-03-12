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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:05 BJT

国际油市：美国原油期货小升，因美元小幅下滑

欧元兑美周四盘初徘徊在略高于12年低位，美元指数 逼近100.00。

3月6日止当周美国原油库存 增加450万桶，至4.489亿桶，为至少80年来每年这个时候的高点。分析师平均预估为增加440万桶。

根据产业消息和船运追踪数据，自本月开始以来利比亚港口Mellitah至少有三次出口石油和凝析油。

俄罗斯周三表示，其将在6月与石油输出国组织(OPEC)开会，商讨页岩油对全球市场的影响。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 杜明霞/戴素萍/许娜)
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