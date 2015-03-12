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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:05 BJT

全球金市：金价持于三个月低点附近，之前已连跌八日

美国上周五公布较预期强劲的非农就业数据后，金价就备受打击。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将结束近零利率政策的预期，推动美元指数 周三升至近12年高点。

美联储部分官员已暗示可能很快采取利率行动。

市场相信升息将打压黄金等无息资产的需求。美元走强也损害黄金的避险吸引力。

从技术面看，金价前景亦相当疲弱，数名分析师称金价下一道支撑为11月以来低点1,130美元附近。

其他行业消息方面，俄罗斯黄金生产商协会(Gold Producers Union)主管Sergei Kashuba周三告诉记者，俄罗斯2015年黄金产量可能增加3%，至298吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
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