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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月12日

**上海证券报**

--全国政协委员、中国社会科学院学部委员余永定表示，资本账户开放应“稳步”实现，更强调渐进和谨慎，在当前的国际国内经济环境下不宜加速开放。

**第一财经日报**

--全国第一家云医院“宁波云医院”近日正式启动运营，基于云计算、大数据、互联网、物联网等新一代信息技术的城市健康平台，正试图在解决现有医疗卫生系统性问题的同时，用互联网手段放大现有医疗资源，成为面向全世界的“无围墙”的医院联合体。

**21世纪经济报道**

--证监会主席助理张育军提出，用3-5年时间把互联网证券业务做大做强；互联网证券专业委员会2015年四大工作，即做好互联网金融创新主题、制定证券行业的“互联网+”行动计划、制定互联网证券行业规范，以及加强互联网业务的培训交流，探索互联网金融新的商业模式。

**每日经济新闻**

--随着信贷资产证券化业务由审批制改为备案制，该业务不论是发行主体还是发行规模，正在迎来新变化。记者获悉，目前广发等多家银行均在积极筹备信贷资产证券化业务，并有望在上半年获得业务资质。

**东方早报**

--微博公司 最新发布的数据显示，截至2014年四季度末，微博月活跃用户数达到1.76亿，全年净增4,700万，为推出以来的最高纪录。

**人民日报**

--记者从国家工商行政管理总局获悉，中国首部《移动互联网广告标准》正式发布，并将于3月15日正式执行。标准对所涉及的术语、定义和缩略语，广告投放和排期，广告展示、广告监测及计算方法和异常流量排除等进行了统一规范。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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