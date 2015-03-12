《中国报摘》--其他报纸重要消息3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**上海证券报**
--全国政协委员、中国社会科学院学部委员余永定表示，资本账户开放应“稳步”实现，更强调渐进和谨慎，在当前的国际国内经济环境下不宜加速开放。
**第一财经日报**
--全国第一家云医院“宁波云医院”近日正式启动运营，基于云计算、大数据、互联网、物联网等新一代信息技术的城市健康平台，正试图在解决现有医疗卫生系统性问题的同时，用互联网手段放大现有医疗资源，成为面向全世界的“无围墙”的医院联合体。
**21世纪经济报道**
--证监会主席助理张育军提出，用3-5年时间把互联网证券业务做大做强；互联网证券专业委员会2015年四大工作，即做好互联网金融创新主题、制定证券行业的“互联网+”行动计划、制定互联网证券行业规范，以及加强互联网业务的培训交流，探索互联网金融新的商业模式。
**每日经济新闻**
--随着信贷资产证券化业务由审批制改为备案制，该业务不论是发行主体还是发行规模，正在迎来新变化。记者获悉，目前广发等多家银行均在积极筹备信贷资产证券化业务，并有望在上半年获得业务资质。
**东方早报**
--微博公司 最新发布的数据显示，截至2014年四季度末，微博月活跃用户数达到1.76亿，全年净增4,700万，为推出以来的最高纪录。
**人民日报**
--记者从国家工商行政管理总局获悉，中国首部《移动互联网广告标准》正式发布，并将于3月15日正式执行。标准对所涉及的术语、定义和缩略语，广告投放和排期，广告展示、广告监测及计算方法和异常流量排除等进行了统一规范。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率