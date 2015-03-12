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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 09:19 BJT

芝加哥期市：小麦期货连涨第五日，干旱天气激发收成担忧

3月玉米合约 跌0.26%报每蒲式耳3.9美元，上日涨0.8%。

尽管美国农业部调降美国和全球玉米库存预估，但玉米仍承压。

Allendale Inc公布一份种植调查显示，美国农户也可能将2015年玉米播种面积降至8,850万英亩，创五年低点。

巴西政府农作物供应机构Conab周二将2014/15年度大豆作物产量预估调降至9,330万吨，低于2月时预估的9,460万吨，该机构在调降种植面积预估时亦调降单产预估。

一农业机构称，阿根廷农户周三暂停农作物出售，开始为期三天的罢工，由于库存储备充足，这不太可能影响到出口。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 499.50 0.50 +0.10% +1.27% 508.33 54

CBOT玉米 390.00 -1.00 -0.26% +0.52% 390.60 58

CBOT大豆 992.50 -0.25 -0.03% +0.81% 993.03 48

CBOT稻米 $10.67 -$0.06 -0.61% +1.43% $10.73 55

美国原油 $48.33 $0.16 +0.33% +0.08% $50.11 42

汇率

欧元/美元 $1.054 $0.000 -0.03% -1.45%

美元/澳元 0.761 0.001 +0.16% -0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 许娜/郑茵)
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