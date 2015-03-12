芝加哥期市：小麦期货连涨第五日，干旱天气激发收成担忧

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
3月玉米合约 跌0.26%报每蒲式耳3.9美元，上日涨0.8%。
尽管美国农业部调降美国和全球玉米库存预估，但玉米仍承压。
Allendale Inc公布一份种植调查显示，美国农户也可能将2015年玉米播种面积降至8,850万英亩，创五年低点。
巴西政府农作物供应机构Conab周二将2014/15年度大豆作物产量预估调降至9,330万吨，低于2月时预估的9,460万吨，该机构在调降种植面积预估时亦调降单产预估。
一农业机构称，阿根廷农户周三暂停农作物出售，开始为期三天的罢工，由于库存储备充足，这不太可能影响到出口。
--------------------------------0038GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 499.50 0.50 +0.10% +1.27% 508.33 54
CBOT玉米 390.00 -1.00 -0.26% +0.52% 390.60 58
CBOT大豆 992.50 -0.25 -0.03% +0.81% 993.03 48
CBOT稻米 $10.67 -$0.06 -0.61% +1.43% $10.73 55
美国原油 $48.33 $0.16 +0.33% +0.08% $50.11 42
汇率
欧元/美元 $1.054 $0.000 -0.03% -1.45%
美元/澳元 0.761 0.001 +0.16% -0.18%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 许娜/郑茵)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)