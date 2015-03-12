印度经济：正在复苏，但成长率可能低于政府目标--IMF

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新德里3月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，印度经济正在复苏，应对外部风险的能力已改善，但经济成长可能将低于政府目标。
IMF在年度报告中预测，在4月1日开始的2015/16财年，印度经济将成长7.5%，高于即将结束的2014/15财年成长的7.2%。
这没有印度总理莫迪年度预算报告中的预估那么乐观，后者预计2015/16财年印度经济成长率高达8.5%--这将使印度成为全球成长最快的大型经济体，甚至快于中国。
“印度经济正在复苏，受益于已提振信心的积极政策及全球油价下跌，”IMF称，“要想维持这一趋势，印度需要振兴投资周期，并加快结构性改革。”
IMF驻印度官员Paul Cashin称，印度的国际收支状况良好，主要受助于黄金进口下降及油价下跌。对电力及运输项目的投资已开始增加。
Cashin表示，印度央行仍有进一步放宽政策的空间，并有望在2016年初实现将通胀率推低至6%的目标。今年印度央行已降息两次。
他在电话会议上对记者称，鉴于供应瓶颈抑制了印度商业，实现印度央行4%的中期通胀目标“将面临相当大的挑战”。
IMF报告称，由于下个10年将有1亿人加入印度劳动力大军，该国需要作出更大努力，解决能源、电力及矿业瓶颈，并弥补基建缺口。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率