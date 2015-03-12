印度经济：正在复苏，但成长率可能低于政府目标--IMF

路透新德里3月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，印度经济正在复苏，应对外部风险的能力已改善，但经济成长可能将低于政府目标。

IMF在年度报告中预测，在4月1日开始的2015/16财年，印度经济将成长7.5%，高于即将结束的2014/15财年成长的7.2%。

这没有印度总理莫迪年度预算报告中的预估那么乐观，后者预计2015/16财年印度经济成长率高达8.5%--这将使印度成为全球成长最快的大型经济体，甚至快于中国。

“印度经济正在复苏，受益于已提振信心的积极政策及全球油价下跌，”IMF称，“要想维持这一趋势，印度需要振兴投资周期，并加快结构性改革。”

IMF驻印度官员Paul Cashin称，印度的国际收支状况良好，主要受助于黄金进口下降及油价下跌。对电力及运输项目的投资已开始增加。

Cashin表示，印度央行仍有进一步放宽政策的空间，并有望在2016年初实现将通胀率推低至6%的目标。今年印度央行已降息两次。

他在电话会议上对记者称，鉴于供应瓶颈抑制了印度商业，实现印度央行4%的中期通胀目标“将面临相当大的挑战”。

IMF报告称，由于下个10年将有1亿人加入印度劳动力大军，该国需要作出更大努力，解决能源、电力及矿业瓶颈，并弥补基建缺口。(完)