《全球重要经济事件一览表》--3月12日-3月19日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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3月12日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(已公布 )。
伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch参加主题为“德国在欧洲及欧洲以外的新角色”的讨论(0900)。
英国谢菲尔德--英国央行总裁卡尼在谢菲尔德的先进制造研究中心发表演说(1245)。
法兰克福--德国央行发布2014年度财报，央行总裁魏德曼召开记者会(1000)。
巴黎--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与欧洲央行执委科尔在一项资产管理会议中发表谈话(0730)。
巴黎--欧洲央行执委科尔与法国经济金融记者协会AJEF举行会谈，主题为“货币政策与经济成长之间存在何种联系？”(1900)。
巴黎--希腊总理齐普拉斯与经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚会谈。
维也纳--德国财政部长朔伊布勒和奥地利财长出席一场讨论会，主题为金融政策。(1700)。
3月13日(五)
纽约--英国央行首席经济学家霍尔丹在2015年宏观金融模型(Macro Financial Modeling)会议中发表演说(1515)。
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在全国资产负债管理(National Asset Liability Management)欧洲座谈会发表演说(0900)。
伦敦--英国央行负责市场事务的执行理事在全国资产负债管理欧洲座谈会发表演说(0940)。
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说(1430)。
3月14日(六)
意大利切尔诺比奥--意大利财长帕多安、意大利央行总裁维斯科与希腊财长瓦鲁法基斯出席商务会议。
意大利切尔诺比奥--欧洲央行执委劳滕施莱格参加“经济与金融展望”活动(0745)。
3月15日(日)
卡塔尔--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。发言嘉宾包括西班牙央行总裁林德等。
3月16日(一)
法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月17日)。发言者包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特及德国央行副总裁Claudia Buch。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2015年SZ Finance Day活动中，就欧洲面临的挑战发表演说(1845)。
法兰克福--2015年SZ Finance Day活动(至3月17日)。演讲人包括：德国央行委员会委员Andreas Dombret与欧元区银行业单一监督机构主管努伊。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在KangaNews DCM Summit发言。
东京--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。
卡塔尔--西班牙央行总裁林德在国际金融协会(IIF)2015年春季会议上讲话(0800)。
3月17日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布3月政策会议记录(0030)。
东京--日本央行宣布利率政策决定。
3月18日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)。
华盛顿--美联储主席叶伦举行记者会(1830)。
伦敦--英国央行公布3月政策会议之会议记录(0930)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦宣布2015年预算。
斯德哥尔摩--2015年银行与金融展望。瑞典央行总裁英韦斯与瑞典财长将出席。
法兰克福--德国央行执行委员会委员Andreas Dombret在ILF会议上就“欧洲资本市场联盟，这是一个可行的概念与实际的目标吗？”发表演说(0815)。
法兰克福--欧洲央行执委科尔在ILF会议上就“资本市场联盟目标何在？”发表演说(0915)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至3月19日)。无利率宣布议程。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)将发布中期经济展望评估(1000)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行理事会会议。
3月19日(四)
东京--日本央行公布2月政策会议记录(2350)。
布鲁塞尔--欧盟国家与政府领导人会议(至3月20日)
苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估。
奥斯陆--挪威央行政策制定委员会举行利率会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率