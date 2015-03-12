主要国家经济指标预测--3月13日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 63.6% 0430 日本工业生产 1月修正值 -- +4.0% 产能利用率(较前月) 1月 -- +2.0% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 减少0.5 增加3.54 失业率 6.7% 6.6% 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.8% (较上年同期) 持平 持平 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 95.5 95.4 现况指数 105.7 106.9 预期指数 87.5 88.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正14 正6 0030 澳洲就业人口(万人) 2月 增加1.56 增加1.5 全职就业人口(万人) 增加1.03 -- 就业参与率 64.6% 64.8% 失业率 6.3% 6.3% -- 韩国央行利率决议 3月 1.75% 2.00% -- 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 2月 +0.8% -- (较上年同期) +6.1% -- 0500 日本消费者信心指数 2月 40.7 -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.7% +0.6% (较上年同期) -0.3% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 逆差17.45 逆差34.0 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差84.12 逆差97.0 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.2% +0.1% 1230 加拿大产能利用率 第四季 83.6% 83.6% 1230 加拿大新屋价格指数 1月 -0.1% +0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.4% +0.2% 出口物价(较前月) -0.1% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月5日当周 28.9 30.5 四周均值(万人) 30.225 -- 续请失业金人数(万人) 2月28日当周 241.8 240.0 1230 美国零售销售(较前月) 2月 -0.6% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% +0.5% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 持平 +0.1% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字1,920 赤字1,870 -- 新西兰制造业表现指数 2月 55.9 -- 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -7.9% -- 进口物价(较上年同期) -17.8% -- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率