版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 07:44 BJT

****主要国家经济指标预测--3月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                          　公布时段       预估值     前值 
    3月13日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                         2月             --      63.6%
    0430  日本工业生产                                1月修正值          --      +4.0%
              产能利用率(较前月)                         1月             --      +2.0%
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 2月             --      -0.4%
                            (较上年同期)                                 --      -2.6%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月终值         +0.3%      +0.3%
                               (较上年同期)                           -0.2%      -0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      +0.3%      +0.3%
                                    (较上年同期)                      +0.1%      +0.1%
    1230  加拿大就业人口变动(万人)                       2月        减少0.5   增加3.54
                失业率                                                 6.7%       6.6%
    1230  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)        2月          +0.3%      -0.8%
                                     (较上年同期)                      持平       持平
              核心最终需求PPI(较前月)                                 +0.1%      -0.1%
                         (较上年同期)                                 +1.6%      +1.6%
    1400  美国路透/密西根大学消费者信心指数            3月初值         95.5       95.4
                             现况指数                                 105.7      106.9
                             预期指数                                  87.5       88.0

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    3月12日(四)
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值               2月           正14       正6      
    0030  澳洲就业人口(万人)                             2月       增加1.56   增加1.5  
               全职就业人口(万人)                                  增加1.03        --  
               就业参与率                                             64.6%     64.8%  
               失业率                                                  6.3%      6.3%  
     --   韩国央行利率决议                               3月          1.75%     2.00%
     --   新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                2月          +0.8%        --
                            (较上年同期)                              +6.1%        -- 
    0500  日本消费者信心指数                             2月           40.7        --  
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            2月终值          +0.9%     +0.9%  
                             (较上年同期)                             +0.1%     +0.1%  
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        +1.0%     +1.0%  
                                  (较上年同期)                        -0.1%     -0.1%  
    0745  法国HICP(较前月)                           2月终值          +0.7%     +0.6%  
                  (较上年同期)                                        -0.3%     -0.4%  
    0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)               1月      逆差17.45  逆差34.0  
              全球商品贸易收支(亿英镑)                            逆差84.12  逆差97.0  
    1000  欧元区工业生产(较前月)                         1月          -0.1%     +0.2%  
                        (较上年同期)                                  +1.2%     +0.1%  
    1230  加拿大产能利用率                            第四季          83.6%     83.6%  
    1230  加拿大新屋价格指数                             1月          -0.1%     +0.1%  
    1230  美国进口物价(较前月)                           2月          +0.4%     +0.2%  
              出口物价(较前月)                                        -0.1%     -0.2%  
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)            3月5日当周           28.9      30.5  
              四周均值(万人)                                         30.225        --  
              续请失业金人数(万人)               2月28日当周          241.8     240.0  
    1230  美国零售销售(较前月)                           2月          -0.6%     +0.3%  
              扣除汽车的零售销售(较前月)                              -0.1%     +0.5%  
    1400  美国企业库存(较前月)                           1月           持平     +0.1%  
    1800  美国联邦预算(亿美元)                           2月      赤字1,920 赤字1,870  
     --   新西兰制造业表现指数                           2月           55.9        --      
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       2月          -7.9%        --  
              进口物价(较上年同期)                                   -17.8%        -- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐