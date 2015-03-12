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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:17 BJT

中航期货：沪锌有望再度反弹，因基本面回暖

以下内容节选自3月12日的《期货日报》：

2月中下旬以来，美元强势压制大宗商品反弹走势，锌也不例外。但最近几日，虽然美元屡创新高，但是锌价表现相对抗跌。我们判断，锌基本面有所回暖，若美元涨势有所停滞，则锌价可能再度反弹。

中国经济面临结构调整和转型升级，经济增速下行在所难免，但保持经济合理增速也非常关键。李克强总理在两会期间表示，很多宏观调控工具还没用，经济遇更大困难时会出手。我们判断，国内经济上半年将延续下行态势，并且宽松政策不会停止，下半年政策效果将逐步显现，若经济表现仍不尽如人意，则不排除再度降准或者降息。

　　近期，美元走强压制大宗商品市场走势，但国内宽松政策限制商品价格下行空间。一旦美元升势有所停滞，市场目光将重新转到商品基本面上。锌自身需求出现改善，价格也易获得反弹动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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