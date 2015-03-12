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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:47 BJT

台湾汇市：韩国意外降息带动台币盘初大幅走贬，外资汇出

路透台北3月12日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易大幅走贬。汇银人士指出，今日盘初韩国央行意外降息，令韩元大幅走弱，外资也明显汇出，拖累台币盘初明显走疲。

他们表示，台币今日再度明显走弱，美元买需上扬，外商银行买汇不断；而出口商方面，则是见到美元走强后，略有惜售美元的心态。

〞前二天出口商还卖了不少美元，现在(美元上来了)却有点观望，〞一位本地小型商银交易员表示。

他们说，韩元因央行意外降息大贬，美元兑台币也走弱。不过今日台币汇价走弱过程中，买卖盘一度差距太大，美元有跳空上扬的情况，估计成交量能和上日稍少。

韩国央行周四意外降息至纪录低位，五个月以来首次降息。其它一些央行最近已纷纷放松货币政策，以刺激经济成长。

韩元兑美元 盘初再走贬，幅度扩大，本地时间10:20报1,133.6，上交易日在1,126.5。

台湾央行总裁彭淮南周四在立法院答询时称，外资大量进出若放手不管汇率波动会很大，央行会把波动缓和。

台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE(量化宽松)冲击台湾金融市场。

市场人士预估，今日台币将在31.7-31.8间交投。早盘台币主要交易区间落在31.710-31.753；上交易日区间则在31.575-31.667。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点由溢价转为小幅折价。一个月远汇报价 暂在31.724/31.740左右，上日纽约盘收在31.750。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.7-31.8

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