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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 10:09 BJT

企业并购：私募股权公司CVC和KKR在竞购飞利浦照明业务中占优势--消息

路透伦敦/法兰克福3月11日 - 三位知情人士说，一个由私募股权公司CVC和KKR组成的财团，在飞利浦 照明元件业务的竞购中报价最高，不过竞争对手贝恩资本(Bain Capital)仍可能提高报价。

消息人士说，飞利浦希望让竞购持续到本周结束，为该资产取得最佳价格，该业务估值约在25亿欧元。

其中一位消息人士说，目前为止，两家竞购方所提出的“价格有明显差距”，贝恩资本胜出的可能性降低。

“除非CVC和KKR担心他们买贵了，否则这项交易已是他们的囊中物，”该名消息人士说。由于事属机密他不愿具名。

飞利浦、贝恩资本以及飞利浦的顾问摩根士丹利 均拒绝置评。目前尚无法立即取得CVC和KKR代表的评论。(完)
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