企业并购：私募股权公司CVC和KKR在竞购飞利浦照明业务中占优势--消息

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦/法兰克福3月11日 - 三位知情人士说，一个由私募股权公司CVC和KKR组成的财团，在飞利浦 照明元件业务的竞购中报价最高，不过竞争对手贝恩资本(Bain Capital)仍可能提高报价。
消息人士说，飞利浦希望让竞购持续到本周结束，为该资产取得最佳价格，该业务估值约在25亿欧元。
其中一位消息人士说，目前为止，两家竞购方所提出的“价格有明显差距”，贝恩资本胜出的可能性降低。
“除非CVC和KKR担心他们买贵了，否则这项交易已是他们的囊中物，”该名消息人士说。由于事属机密他不愿具名。
飞利浦、贝恩资本以及飞利浦的顾问摩根士丹利 均拒绝置评。目前尚无法立即取得CVC和KKR代表的评论。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)