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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 09:49 BJT

韩国经济：央行降息将有助于刺激经济--企划财政部长官

路透首尔3月12日 - 韩国企划财政部长官周四表示，韩国央行周四在五个月来的首度降息将帮助刺激经济复苏以及持续低迷的通胀。

“这次降息是先发制人之举，并且考虑到国内外所有因素，”韩国企划财政部长官崔炅焕在首尔一项会议的场边对记者说。

韩国央行周四意外降息至纪录低位，五个月以来首次降息。其它一些央行最近已纷纷放松货币政策，以刺激经济成长。 (完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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