《香港报摘》--其他报纸重要消息3月12日

*明报：

--招股价较每股资产净值折让逾五成的本地珠宝商KTL 首日挂牌全日收报4.82港元，较招股价3港元升近61%。

--高盛的数据显示，2014年初人民币使用者占比特币交易量约5成，这比率在现时已升至8成。虽然中国一直禁止银行参与比特币交易，但由于人民币出现近20年来首次年度贬值，鼓励了中国投资者买卖比特币。

*星岛日报：

--碧桂园 总裁莫斌表示，预计今年楼市政策环境好于去年，可售货源为2,200亿元人民币，合约销售目标定为1,350亿元，较去年增长5%。

--金管局出招后，租务市场转趋活跃，大型指标屋苑港岛太古城本月录得22宗租赁成交，平均尺租42.3港元，刷新纪录。

*苹果日报：

--中国男士服饰批发商虎都 去年度净利按年增13.5%至2.7亿元人民币，因平均售价上涨带动毛利率增加；拟派发末期股息每股0.36港元。

--国际拍卖行佳士得去年底首次在香港拍卖爱马仕（Hermès）手袋反应热烈，保利文化 旗下保利香港拟“跟风”，下月举行两日春季拍卖会将拍卖超过50个Hermès手袋，估价由5,000港元至90万港元。

*东方日报：

--博雅互动 去年度净利按年增长1.06倍至2.8亿元人民币，主要是公司在移动游戏方面提升货币化措施，令付费玩家增加带动收益所致。

--恒基地产 及旗下北京恒兆置业遭国务院前副总理田纪云之子田承刚旗下公司深圳市兆田投资追讨4,300万港元顾问费的申索遭驳回后，深圳兆田连同在案中被判须退还1,600万元予恒地一方的海峡两岸和平统一基金会提出上诉，但上诉庭周三驳回上诉。田承刚声称出面成功游说外汇管理局调低恒基一方的“逃汇”调查罚款。

*文汇报：

--澳区全国政协委员、澳博 行政总裁苏树辉于全国两会上表示，澳门博彩行业于今年下半年有望回稳，但不会有巨大反弹，他预测澳门全年赌收较去年下降10-15%。

--电讯盈科 为加快在亚洲及其他地区推出OTT视像服务的策略，拟收购总部位于美国并在全球设多个办事处的Vuclip控制性股权，惟未透露交易作价。

*大公报：

--海通国际 执行董事许仪称，去年公司主要希望吸纳客户，因此沪港通相关佣金收入并无太大贡献，但他相信随着深港通今年开通，佣金收入有机会录50-100%增长。

--电线及电缆制造商江南集团 行政副总裁夏亚芳表示，受惠内地企业发展海外市场的机会，目标三年内海外业务收入较去年翻一番，另料今年整体营业额可维持过往的增幅。（完）

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