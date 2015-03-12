国信期货：上海螺纹钢抄底时机尚未成熟

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月12日的《期货日报》：
受中国经济增长目标下调、楼市未见起色，以及环保问题三大因素打压，近期螺纹钢期货大幅下行。目前，现货需求尚未全面复苏，钢材市场供应压力较大，价格反弹乏力，螺纹钢期货短期将受到2500元/吨关口的压制。
最新数据显示，当前国内经济情况依然不容乐观。1—2月的工业增加值、固定资产投资、发电量以及房地产行业等关系到工业的相关数据均不尽如人意。1—2月商品房销售面积同比下降16.3%，房屋新开工面积下降17.7%，房地产开发企业土地购置面积更是同比大幅下降31.7%。2月底央行降息举措虽然有利于楼市销售，但仍需等待一段时间才能使房企增加购地数量，从而拉动更多钢材消费量。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率