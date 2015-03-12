版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:42 BJT

国信期货：上海螺纹钢抄底时机尚未成熟

以下内容节选自3月12日的《期货日报》：

受中国经济增长目标下调、楼市未见起色，以及环保问题三大因素打压，近期螺纹钢期货大幅下行。目前，现货需求尚未全面复苏，钢材市场供应压力较大，价格反弹乏力，螺纹钢期货短期将受到2500元/吨关口的压制。

最新数据显示，当前国内经济情况依然不容乐观。1—2月的工业增加值、固定资产投资、发电量以及房地产行业等关系到工业的相关数据均不尽如人意。1—2月商品房销售面积同比下降16.3%，房屋新开工面积下降17.7%，房地产开发企业土地购置面积更是同比大幅下降31.7%。2月底央行降息举措虽然有利于楼市销售，但仍需等待一段时间才能使房企增加购地数量，从而拉动更多钢材消费量。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐