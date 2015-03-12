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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 09:53 BJT

路透调查：新西兰央行料至少到2016年第一季按兵不动

“我们仍预期在可预见的未来，也就是2015年和2016年，新西兰央行
将按兵不动，央行今日声明与这个观点非常符合，”ASB首席经济学家Nic
k Tuffley说。
    
    13位受访经济学家中有10位预期，利率将在目前水平维持到明年第一
或第二季度，甚至更晚。一位认为今年12月加息，另外两位认为6月开始
降息。
    
    本次路透调查针对4月30日新西兰央行的利率会议。(完)
    
      

 (编译 王丽鑫/郑茵 审校 李婷仪/张涛)
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