港报财经评论：加息条件四缺三，美元升途非平坦--信报3月12日

加息条件四缺三，美元升途非平坦/ 习广思

投资市场上，沽欧罗买美元的游戏仍乐此不疲，美欧两地债息悬殊，买美债成为欧洲投资者最佳投资方法。以美德债息为例，昨天两者虽然都跌，但德国10年期债息劲跌16基点，美国同年期债息跌7基点，两者息差拉阔，投资者向欧洲央行沽出欧债转而买美债赚息兼赚汇，资金流向决定汇价的命运。不过，强美元对新兴市场的打击则颇为严重，资金外流，股债市场齐失血。港股也是受害者，恒指连跌7日，在这样的跌市下，投资者就算不沽，都无心买货。这形势可能要等到下周二至周三，联储局议息后始会有机会转变。

市场已广泛预期联储局会删除加息可忍耐的字眼，后市很视乎声明会否有较温和的字眼，稍释市场的疑虑。此刻，不妨重温联储局主席耶伦近期开列的加息条件：1.美国就业市场复苏加快；2.工资相应增长；3.中期通胀有迹象达至2%的目标，美国楼市的调整有所改善；4.中日欧经济的复苏情况。按此清单，美国最新失业率及新增职位有不俗的复苏，但其余三项则仍未到加息的时候。所以，联储局下周的议息声明就算删除了可以忍耐的字眼，可能也会有一些较温和的注脚，暗示加息不会太快及太急；否则，倘若美元升得急，金融市场将失控，美国本身的复苏也会难产。

昨天午后中国内地公布连串1至2月经济数据也比预期为差，工业增加值增长6.8%，是2009年6月以来最慢，投资增长13.9%，新开工项目金额降1.8%，预示未来的投资增长仍会放缓，住宅销售金额下降16.7%，零售额增长10.7%，也较预期为差。数据公布后，恒指由升转跌，全日跌了179点，收报23,717点。若果耶伦真的会考虑全球经济环境，看完中国的数据后，应几时加息及加多少息，她应该懂的。经济整体失速，并不代表股市没有投资机会。中国正处于经济结构调整期，旧的产业会较差，但新兴产业却十分蓬勃。以零售为例，整体升10.7%，网购大增47.4%。各行业的工业增加值差别也不少，采矿、电力燃气的投资增长分别为4.2%及4%，制造业则为7.5%。

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慎防欧罗超卖反弹/ 苏子

欧罗兑美元已顺利跌破1.06美元关口，暂时最低曾见1.0566美元水平，与市场瞩目的1.05美元心理关口相距不足100点子。由于欧罗占美汇指数成分逾半的比例，故欧罗近期的急挫，令美汇指数升至12年新高，最高曾见99.48水平，直迫100心理关口。而在欧罗兑美元已迫近1.05美元心理关口，而美汇指数亦已十分接近100心理关口的大前提下，估计不少短线炒家，已开始准备入市捕捉欧罗兑美元的超卖反弹浪，博汇价可以稳守1.05美元心理关口不破后升回1.10美元关口附近。

由于目前美元的升势或欧罗的跌势非常凌厉，可以说是已进入典型的大型单边市况里，而在这种单边市况里，任何被视为十分关键的阻力位或支持位往往可以十分容易便被突破。因此，上述的重要心理关口位能否守稳不破仍是未知之数。由于下周一是3月份IMM期货的最后结算日，故小心欧罗兑美元或美汇指数有可能要待结算后才可以出现逆转的走势；换言之，在上述结算日之前，目前被视为不破的心理关口位仍有机会突破。留意某美资外汇交易商的投机情绪指标显示，目前散户投资者看淡欧罗的比例为54%，而看好则为46%，虽然仍以看淡欧罗者占优势，但好淡双方的距离并不极端。因此，若稍后欧罗兑美元未见顺利考验1.05美元心理关口的支持力，提前出现超卖反弹的可能性不容抹煞。

短线而言，欧罗兑美元若守稳1.05美元心理关口不破，随后更成功返回本周二的1.0695美元收市价以上波动及收市，预料有望找到短期重要底部，相信随后将有一段较长时间以区间上落的形式运行，以改善目前已见严重超卖的技术走势。踏入本周后，虽然美汇指数仍然明显上升，但却未能刺激金价大幅下挫。金价跌至1,155/1,160美元区域已见获得不俗承接力；金价若在下周美国联储局议息前可以继续守稳上述支持区不破，配合美元的上升动力亦见开始减弱甚至有见顶回落迹象的话，预料金价已可以出现明显的超卖反弹浪，有力再次挑战1,275/1,280美元阻力区。短线博反弹者可以用1,148美元为止蚀位。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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