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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:41 BJT

中粮期货：郑糖进入强势调整，后期重点关注下游需求

以下内容节选自3月12日的《期货日报》：

3月初，郑期进入强势调整阶段，5个交易日的跌幅就吞没了过去一个多月的涨幅，近月合约1505跌幅更大。商务部批准部分企业的食糖进口许可成为糖价下跌的导火索。

2月全国食糖产量为250.13万吨，同比下降7.41%。其中，广西产糖164.1万吨，同比下降9.84%。截至2月底，2014/2015榨季全国已累计产糖728.70万吨，相比去年的922.19万吨下降20.98%，为2006/2007榨季以来最低值。一般来说，12月至次年3月是广西产糖高峰期，但今年由于种植面积减少，导致甘蔗产量下降，糖厂提前收榨，同时天气原因令出糖率降低，预计最终产量将少于去年桂林糖会上公布的720万吨，甚至达不到700万吨。

　　春节过后进入传统季节性消费淡季，期价下跌令现货报价走弱，不过本榨季国产糖单月产量同比减少已成事实，延迟开榨、提前收榨令后期甘蔗越榨越少，长期来看，糖厂销售压力不大，现货价格难有大幅回调空间。二季度将迎来夏季采购高峰期，后市需密切关注中间商及下游消费企业的采购情况。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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