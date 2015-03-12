中粮期货：郑糖进入强势调整，后期重点关注下游需求

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自3月12日的《期货日报》：
3月初，郑期进入强势调整阶段，5个交易日的跌幅就吞没了过去一个多月的涨幅，近月合约1505跌幅更大。商务部批准部分企业的食糖进口许可成为糖价下跌的导火索。
2月全国食糖产量为250.13万吨，同比下降7.41%。其中，广西产糖164.1万吨，同比下降9.84%。截至2月底，2014/2015榨季全国已累计产糖728.70万吨，相比去年的922.19万吨下降20.98%，为2006/2007榨季以来最低值。一般来说，12月至次年3月是广西产糖高峰期，但今年由于种植面积减少，导致甘蔗产量下降，糖厂提前收榨，同时天气原因令出糖率降低，预计最终产量将少于去年桂林糖会上公布的720万吨，甚至达不到700万吨。
春节过后进入传统季节性消费淡季，期价下跌令现货报价走弱，不过本榨季国产糖单月产量同比减少已成事实，延迟开榨、提前收榨令后期甘蔗越榨越少，长期来看，糖厂销售压力不大，现货价格难有大幅回调空间。二季度将迎来夏季采购高峰期，后市需密切关注中间商及下游消费企业的采购情况。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率