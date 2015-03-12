港报财经评论：A股是“改革牛”，耐心等筑台阶--经济日报3月12日

A股是“改革牛”，耐心等筑台阶/ 林瑞芬

美股周三重挫，差不多将2月反弹升幅抹去。港股受拖累，昨跌0.8%至23,717，国指跌0.8%至11,417，震荡算比预期少，A股功不可没。日、欧等环球央行大放银根，削减币值，因此美元独强，创十二年以来新高，新兴市场股市、黄金、大宗商品以及弱势货币最受伤，美股亦为之一震。上周以来，市场怕加息，有待下周联储局会议，会议大有可能确认市场加息的预期，惟市场也可能以消息已印证，纾缓对股市的震荡。

长实 已在昨日暂停买卖，避开美股跌市，下周待长和旗舰复牌，环球金融市场又可能是另一番景象。长实近月强势，港股暂少了其一分子，无旺气沾，没大预期可扭短期弱势。不过，下周三长和挂牌旺气回流，基金如齐涌追货长和，或是港股扭转弱势的契机。港股昨日跌市成交额782亿港元；恒指连跌，至昨日已呈七连跌。技术上，仍是弱势，恒指失守24,000，向下考验250天线近23,600以至23,500，希望本周能捱得过去？！国指则在上落区下限近11,500争持，昨收11,417，技术上，11,000更强的支持在后，大跌空间不多。港股捱过是浪调整，后市更为主导的还是看中国内地股市表现。上证昨收3,290，升0.15%，内银内险股份又见发挥稳定股市作用。国寿、平保、兴业银行、工行涨0.8%至2.25%不等。

人力资源和社会保障部部长尹蔚民前日在十二届全国人大三次会议记者会披露了，现已形成养老保险基金投资运营基本方案，有望于今年下半年按程式报请党中国、国务院审定，近3.1万亿港元养老保险基金的远水，部分获准入股市可视为推动A股反覆上升的更大动力。养老保险基金入股市，以增资本保值的能力，迫切性强，相信相关时间表只有提前无押后，引颈期待。中国证监会主席肖钢早前定性，去年7月以来A股的升势，是由于中国深化改革的各项措施，稳定了市场预期及增强投资者信心，定性偏向“改革牛”。而他也没否定融资融券业务发展较快，所造成的杠杆作用，是股市升势推一把的动力。

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内需不振，股市偏淡/ 余少文

曾指出中国内地需求不振，而今年首两个月社会消费品零售总额只有10.7%增幅，未来一段日子难以好转，似乎中国要撑住A股才有望改善内需，否则中港股市偏淡为主。中国内地股市昨日高开低走，最后深跌沪微升，国企指数更跌穿11,500点，全日跌90点或0.8%，收报11,417点，踏入3月以来已跌768点或6%，成交额146亿港元，只有25%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌45点或1%，收报4,408点，成交额57亿港元。

由于国指跌穿11,500点，若然100天平均线失守，便要下试11,000点，然后是250天平均线和10,600点，故指数宜守住100天线。乐观是国指昨日守100天平均线呈“倒转锤头”，以一枝阴阳烛而言属于转势形态，只是10天、20天和50天平均线汇聚，10天平均线又跌穿20天和50天平均线，发出利淡讯号，除非指数升越11,900点又或在100天平均线横行整固，否则国指再跌机率甚高。至于红指情况更恶劣，因为国指仍守牛熊分界线，但红指昨日裂口跌穿该线，加上10天和20天平均线掉头回落，以及10天、20天、50天、100天和250天平均线又在4,441点至4,586点区间汇聚，除非指数升越及守4,600点，否则跟国指一样，后市偏淡为主，要下试4,300点和4,200点。

其实，中国内地股市昨日先升后跌，国企指数亦在午后扩大跌幅，或是因为中国内地经济数据差所拖累，如1至2月社会消费零售总额升幅只有10.7%，平了2004年1至2月的10.7%水平，反映内需确实不振；以及全国固定资产投资增长只有13.9%，是2001年12月见13.7%以来最低。作为推动中国内地经济动力的内需和固定资产投资，今年首两个月升幅都远差于预期以及是超过十年最低增长，可以预见第一季GDP是有机会跌穿7%，股市自然易跌难升。至于人民银行经过1月和2月的降准减息后，农历年后透过逆回购操作来放水的步伐减慢，继早前大量回笼假期前的逆回购资金后，今周只是续期，如周二只有7天期的350亿人民币逆回购额，刚好抵销上周二的7天期350亿人民币逆回购，似乎中国短期会以观望流动性为主，即流动性会维持现状，或要等两会结束后才会有所改变。

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