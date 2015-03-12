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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:07 BJT

更新版 1-韩国央行：意外降息25个基点至纪录低位，为五个月来首次

韩国1月工业生产经季节调整后较前月下滑3.7%，为2008年12月下滑10.5%以来最大环比降幅 ，2月出口创两年来最大跌幅。

周二公布的韩国央行2月会议记录显示，央行货币政策委员会委员也表达了对海外经济形势的担忧，包括欧元区和中国。

会议记录显示，一些委员强调出口疲软，以及对可能出现通缩的担忧升温。(完) (编译 李爽/汪红英/秦德兴; 审校 张荻/杜明霞)
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