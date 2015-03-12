港报社评：港元强势未尽，经济恐先甜后苦--经济日报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
美元强势一骑绝尘，与美元挂钩的港元水涨船高，港人纷外游享强港元令购买力大增的好处；惟港元续随美元急升，香港服务业尤其旅业，及资产市场压力势层层叠加，恐冲击经济。
港元一洗过去几年颓风，令不少港人顿感开怀，因港元兑美元以外其他货币大幅升值，既可减轻香港进口物价加价压力，整体通胀压力有望纾缓；不少市民更乘港元强势，日圆、韩圜等相对大贬值，趁下月复活节假期到日韩赏樱兼大扫货，不少旅行团已告爆满。
惟针无两头利，港元若继续随美元攀升，甚至如一些分析指，今年内将较现水平再升10%，强港元对香港经济的重压势层层叠加，恐至少在两方面造成显着冲击。
其一，旅游零售以至服务业受打击。有旅游业界人士指，上月来自星马泰的访港旅客大跌20%至30%，此除因香港流感疫潮影响香港吸引力外，更关键是港元强势不但令访港旅费大增，不少东南亚旅客以至内地客，被汇价不断走低的日、韩等抢走，就算来港亦减少消费。
若港元随美元持续攀升，除令香港旅游、零售、酒店等行业雪上加霜，香港会展以至其他专业服务业，亦恐因不少外商慨叹港元「太贵」，而蝉过别枝，转投其他汇价相对较低的对手如新加坡等，恐对占本地生产总值逾90%的服务业，构成相当压力。
其二，资产市场走资。强美元磁吸全球资金流向美元资产，香港却未必受惠。皆因环球热钱涌向美国，除因强美元，更因看好美国经济在全球独强。惟港元随美元走强的同时，香港经济却恐被进一步扯低，尤其今年初香港经济表现未如理想，反映强港元对香港经济的影响正渐浮现。
一旦香港经济走弱，但港元则续强，那不少外资或感香港资产的投资价值大减，引发资金外流。若如此，香港资产市场尤其港股，恐面临不轻的调整压力，并造成负财富效应，令香港经济更添压。
故强港元虽为港人带来一时表面好处，惟港元长升长有对香港却非好事。在联系汇率此定海神针不宜更动下，香港商界、港府以至港人，皆要有心理准备承受强港元造成的经济震荡。
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