港报社评：欧经济春芽乍现，强美元储局头痛--信报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
过去1周，金融市场发生了两件大事，一为美国2月份就业数据远较预期强劲；一为欧洲央行正式启动总规模1.1万亿欧罗的量化宽松计划。前者令愈来愈多人相信联储局加息拖无可拖，后者则导致欧罗区债息一跌再跌。
美国经济底气胜于大部分国家，资金「弃暗投明」、美元资产备受追捧，原属正常。然而，在欧美货币政策一松一紧格局鲜明，美汇指数八个月间大涨两成半，强势足以扰乱环球经济的当下，我们认为有两项变化值得注意。
一、环球股市见底至今6年，美股表现一直胜于大多数市场，惟新岁以来形势有变，华尔街波动性大增之余，德、法、意等欧罗区大国股市普遍录得双位数升幅。即使计入欧罗兑美元大跌的因素，欧股仍能跑赢美股。投资者在欧洲央行落实量宽前「偷步」入市固言之成理，但欧罗区经济春芽乍现，数据远胜市场预期，也许才是欧股表现令人喜出望外的底因。
一项对路透社调查结果进行的分析显示，欧罗区年初以来发表的重要经济报告，逾半优于市场预期，许多数据且超出分析员最乐观的预测，零售、制造业、服务业无不如此，龙头德国尤其标青。
从眼前形势判断，欧洲央行在区内经济曙光初露之下印钞放水，稍后公布的统计数字若反映通缩威胁未如想像般大，市场对欧洲前景或须重新估计。这种转变对欧股、欧罗以至欧债将构成什么影响，值得密切留意。
二、从美股相对欧股表现可见，投资者对强美元损害美企海外销情戒心日增。联储局上周公布的数据显示，美国1月份制造业新订单连续6个月萎缩，而华尔街分析师则大幅调低美企2015年盈利预测，美股在乌云盖顶下剧烈波动。
美国公布最新就业数据后，市场似已认定联储局快则6月迟则9月开始加息，但倘若劳工市场以外环节呈现增长放缓迹象，而美股在强美元下沽压加剧，联储局会否甘冒进一步推高美元之险，「如期」收紧银根，并非全无变数。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率