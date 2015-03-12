港报社评：欧经济春芽乍现，强美元储局头痛--信报3月12日

过去1周，金融市场发生了两件大事，一为美国2月份就业数据远较预期强劲；一为欧洲央行正式启动总规模1.1万亿欧罗的量化宽松计划。前者令愈来愈多人相信联储局加息拖无可拖，后者则导致欧罗区债息一跌再跌。

美国经济底气胜于大部分国家，资金「弃暗投明」、美元资产备受追捧，原属正常。然而，在欧美货币政策一松一紧格局鲜明，美汇指数八个月间大涨两成半，强势足以扰乱环球经济的当下，我们认为有两项变化值得注意。

一、环球股市见底至今6年，美股表现一直胜于大多数市场，惟新岁以来形势有变，华尔街波动性大增之余，德、法、意等欧罗区大国股市普遍录得双位数升幅。即使计入欧罗兑美元大跌的因素，欧股仍能跑赢美股。投资者在欧洲央行落实量宽前「偷步」入市固言之成理，但欧罗区经济春芽乍现，数据远胜市场预期，也许才是欧股表现令人喜出望外的底因。

一项对路透社调查结果进行的分析显示，欧罗区年初以来发表的重要经济报告，逾半优于市场预期，许多数据且超出分析员最乐观的预测，零售、制造业、服务业无不如此，龙头德国尤其标青。

从眼前形势判断，欧洲央行在区内经济曙光初露之下印钞放水，稍后公布的统计数字若反映通缩威胁未如想像般大，市场对欧洲前景或须重新估计。这种转变对欧股、欧罗以至欧债将构成什么影响，值得密切留意。

二、从美股相对欧股表现可见，投资者对强美元损害美企海外销情戒心日增。联储局上周公布的数据显示，美国1月份制造业新订单连续6个月萎缩，而华尔街分析师则大幅调低美企2015年盈利预测，美股在乌云盖顶下剧烈波动。

美国公布最新就业数据后，市场似已认定联储局快则6月迟则9月开始加息，但倘若劳工市场以外环节呈现增长放缓迹象，而美股在强美元下沽压加剧，联储局会否甘冒进一步推高美元之险，「如期」收紧银根，并非全无变数。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘