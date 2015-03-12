港报社评：政改玉石俱焚是否恰当，泛民须从宽广角度审视--明报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
泛民议员杯葛政改第二轮谘询，释放出与北京官员商讨的意愿，正当许多人以为政改有望有实质商讨之际，泛民议员再一次綑绑，高调联署宣示将否决按8．31框架设计的政改方案。原本计划来港与泛民议员会晤的基本法委员会主任李飞，以泛民没有诚意沟通为由，取消来港。
泛民议员各个党派曾经提出的政改方案建议都有不同，这反映出他们之间并非铁板一块；既然如此，强要他们一致取态激进，以玉石俱焚方式处理政改，这种情况本来就乖离原有政治生态。
未来3、4个月，由政府提出具体政改方案到立法会审议表决，环绕政改热度会有多高，现在难以估计，期望中间力量重新主导政改议题，包括可能出现的中央与泛民议员的实质商讨，而在群众动员方面，或可避免再出现类如占领行动破坏社会秩序的场面。
泛民议员未能推翻或改变8．31决定，他们若坚持否决政改方案，则应该同时提出有什么办法推动民主进程，使港人可以普选特首和全部立法会议员。
否决之后的后续行动十分重要，因为港人争取普选已经30多年，现在有机会拥有普选一票，若仍然落空会令许多人甚为沮丧，若又无具体可行办法使港人很快就得到泛民阵营口中的「有真正选择」的选举，则届时可能引发的反弹，不能低估。
选民的量变，必然带来选举的质变，届时香港的政治生态会有翻天覆地变化，而市民手中一票起到的作用，或许才是推动民主进程、香港出现真正民主变革的动力。期望泛民议员以更宽广角度审视政改现状，在不可能踰越的局限下做切合香港最大利益的抉择。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率