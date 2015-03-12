港报社评：政改玉石俱焚是否恰当，泛民须从宽广角度审视--明报3月12日

泛民议员杯葛政改第二轮谘询，释放出与北京官员商讨的意愿，正当许多人以为政改有望有实质商讨之际，泛民议员再一次綑绑，高调联署宣示将否决按8．31框架设计的政改方案。原本计划来港与泛民议员会晤的基本法委员会主任李飞，以泛民没有诚意沟通为由，取消来港。

泛民议员各个党派曾经提出的政改方案建议都有不同，这反映出他们之间并非铁板一块；既然如此，强要他们一致取态激进，以玉石俱焚方式处理政改，这种情况本来就乖离原有政治生态。

未来3、4个月，由政府提出具体政改方案到立法会审议表决，环绕政改热度会有多高，现在难以估计，期望中间力量重新主导政改议题，包括可能出现的中央与泛民议员的实质商讨，而在群众动员方面，或可避免再出现类如占领行动破坏社会秩序的场面。

泛民议员未能推翻或改变8．31决定，他们若坚持否决政改方案，则应该同时提出有什么办法推动民主进程，使港人可以普选特首和全部立法会议员。

否决之后的后续行动十分重要，因为港人争取普选已经30多年，现在有机会拥有普选一票，若仍然落空会令许多人甚为沮丧，若又无具体可行办法使港人很快就得到泛民阵营口中的「有真正选择」的选举，则届时可能引发的反弹，不能低估。

选民的量变，必然带来选举的质变，届时香港的政治生态会有翻天覆地变化，而市民手中一票起到的作用，或许才是推动民主进程、香港出现真正民主变革的动力。期望泛民议员以更宽广角度审视政改现状，在不可能踰越的局限下做切合香港最大利益的抉择。

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