港报社评：暴力辱客激民愤，“卸责骚”欲盖弥彰--文汇报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
几个激进组织的头头和搞手昨日召开记者会并发表联合声明，声称对上周日反水货客行动中有示威者欺凌老弱妇孺表示十分遗憾。「人民力量」陈伟业还「慷慨激昂」地指责有一些「政治领袖」在网台发表鼓吹暴力的言论，误导和煽动年轻人犯法和暴力抗争。实际上，反水货客暴力失控，正是激进组织的搞手煽动所致。
出席昨日记者会的，包括「人民力量」的陈伟业及陈志全、社民连的梁国雄、新民主同盟的范国威、「香港本土」的毛孟静以及保卫香港自由联盟的韩连山等。他们鼓吹暴力言论，误导和煽动年轻人犯法和暴力抗争。
上述几个激进组织，大都是去年非法「占中」期间暴力冲击警方防线的参与者和组织者，也是借水货客问题煽动暴力侮辱内地游客的罪魁祸首。一些「港独」兼暴力反自由行的组织，与这几个激进组织有千丝万缕的关系，甚至是其嫡系。几个激进组织骨干的「卸责骚」，岂能切割对反水货暴力失控的责任。
陈伟业的「卸责骚」表演得最落力，正是他指「自由行祸港」，公然提出向来港内地旅客收「买路钱」入境费，意在挑拨两地同胞的相互反感、对立和疏离，煽动暴力驱赶内地旅客。陈伟业装正经，「大义凛然」「反暴力」，真是不知人间有羞耻二字！
内地游客为香港经济作出了不可替代的贡献，而内地旅客在港期间的生活、经历和与香港市民之间的相处，总体上来说是愉快和融洽的。香港与内地民胞物与、血浓于水，兄弟姐妹彼此往来难免都有磕磕碰碰的时候，两地民众彼此之间应多些包容和谅解，共同维护相互之间的信任与感情。
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率