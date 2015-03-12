港报社评：暴力辱客激民愤，“卸责骚”欲盖弥彰--文汇报3月12日

几个激进组织的头头和搞手昨日召开记者会并发表联合声明，声称对上周日反水货客行动中有示威者欺凌老弱妇孺表示十分遗憾。「人民力量」陈伟业还「慷慨激昂」地指责有一些「政治领袖」在网台发表鼓吹暴力的言论，误导和煽动年轻人犯法和暴力抗争。实际上，反水货客暴力失控，正是激进组织的搞手煽动所致。

出席昨日记者会的，包括「人民力量」的陈伟业及陈志全、社民连的梁国雄、新民主同盟的范国威、「香港本土」的毛孟静以及保卫香港自由联盟的韩连山等。他们鼓吹暴力言论，误导和煽动年轻人犯法和暴力抗争。

上述几个激进组织，大都是去年非法「占中」期间暴力冲击警方防线的参与者和组织者，也是借水货客问题煽动暴力侮辱内地游客的罪魁祸首。一些「港独」兼暴力反自由行的组织，与这几个激进组织有千丝万缕的关系，甚至是其嫡系。几个激进组织骨干的「卸责骚」，岂能切割对反水货暴力失控的责任。

陈伟业的「卸责骚」表演得最落力，正是他指「自由行祸港」，公然提出向来港内地旅客收「买路钱」入境费，意在挑拨两地同胞的相互反感、对立和疏离，煽动暴力驱赶内地旅客。陈伟业装正经，「大义凛然」「反暴力」，真是不知人间有羞耻二字！

内地游客为香港经济作出了不可替代的贡献，而内地旅客在港期间的生活、经历和与香港市民之间的相处，总体上来说是愉快和融洽的。香港与内地民胞物与、血浓于水，兄弟姐妹彼此往来难免都有磕磕碰碰的时候，两地民众彼此之间应多些包容和谅解，共同维护相互之间的信任与感情。

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