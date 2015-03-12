港报社评：团客却步，赶客暴行恶果初现--星岛日报3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
当局最新数据显示，今年头两个月，内地来港旅行团客比去年同期减少了4.5%；而相当倚靠团客的海洋公园，今年新春初一至十五的访客人次，比去年新年跌了10%至20%；立法会旅游界议员姚思荣指最近一星期来港内地团客只及正常的一半。
业界分析其中一个原因，是香港连串针对内地旅客的示威滋扰行动，透过新闻报道和网上讨论区，已经引起内地广泛热议，大家出外旅游，散心购物，都希望平平安安，开开心心，如果来港变成花钱买难受，不如不来。
示威人士由上月起，每星期天到不同地区滋扰，美其名是反水货客，其实是针对所有内地旅客，究竟对水货客有没有阻吓作用，要待当局日后发表二月份不过夜内地来客的数字，才见分晓。至于一月份的不过夜内地客比去年同期上升8%人次，显示到一月为止水货活动并无收敛，而真正来港旅游过夜的内地人次，却跌了4.5%。
内地打贪，本已导致来港高消费的内地客减少，香港零售业主要靠人数增多、「以量取胜」来纾缓冲击。如果连人数都显着下降，旅游、酒店、零售等行业将面对近年最严峻的挑战。
就算没有滋扰行动，已经有其他因素削弱香港对内地人的旅游吸引力。当中最大的一股力量是全球最新一轮货币战。内地、欧洲、日本都进入释放资金刺激经济的周期，人民币对美元贬值，但是欧罗、日圆和韩圜的贬值幅度更大。
人民币对这些地方的货币升值，导致这些本来吸引内地人旅游的热门地点，益增旅游扫货吸引力。香港则刚好相反，港元跟随美元对人民币升值，内地人来港游玩和购物，不再那么「抵玩」和「抵买」。
短期而言，旅游购物旺区生意不若以前畅旺，商铺租金的凌厉升幅不再，零售业人手不足的情况有望纾缓，小商户压力得以减轻，或可减轻部分人士的怨气。但是，当生意继续差下去，店铺业务收缩以至要裁员减薪，打击到本地普罗大众的饭碗和消费信心，进入恶性循环，港人日子就会过得比今天艰难。
赶客容易吸客难，社会上下为自由行降温时，需要清楚衡量涉及的代价，避免饮鸩止渴的冲动。
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