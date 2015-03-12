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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 10:16 BJT

韩国央行：称全球经济温和复苏，韩国经济复苏逊于预期--声明

路透首尔3月12日 - 韩国央行周四在意外降息后发布的声明中称：

* 全球经济温和复苏

* 韩国经济复苏逊于预期

* 国内经济负产出缺口持续时间将长过预期

* 通胀率仍将低于预期

* 中国成长放缓对韩国经济构成下行风险(完)
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