台湾债市：指标公债殖利率盘初随美债小跌，韩国央行降息对台债影响有限

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月12日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易周四盘初微跌。交易员指出，尽管早盘韩国央行宣布降息，对台债影响相当有限，市场预期台湾央行并不会跟进降息，反而随着美国联准会升息预期升温，台债殖利率盘初略随美债小幅拉回。
他们认为，目前104/6交投略显多空对峙，上日空单一口气增加30余亿台币，致该券发行前交易才短短四天空单量就突破百亿关卡，盘中空方虽稍有退让，但不排除终场前再度袭击，短线该券殖利率料持续高档震荡。
〞我这边交投蛮平稳，没有受到韩国降息影响，觉得台湾央行不会跟进。〞一位外银台债交易员说。
韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。 韩国企划财政部长官认为，此举将帮助刺激韩国经济复苏以及持续低迷的通胀。
美国公债价格周三上扬，之前财政部标售210亿美元10年期公债，海外需求强劲。指标10年期公债价格 尾盘上扬5/32，收益率报2.1103%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.12-1.17%
* 10年公债104/05 ：1.59-1.63%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格上扬，因10年期公债标售海外需求强劲
--韩国央行：意外降息25个基点至纪录低位1.75%
--《焦点》美联储猛砍华尔街大银行股息计划，保持严格控制
--美国经济：商务部服务业调查显示，第四季GDP可能上修 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率