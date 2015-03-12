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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:06 BJT

台湾债市：指标公债殖利率盘初随美债小跌，韩国央行降息对台债影响有限

路透台北3月12日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易周四盘初微跌。交易员指出，尽管早盘韩国央行宣布降息，对台债影响相当有限，市场预期台湾央行并不会跟进降息，反而随着美国联准会升息预期升温，台债殖利率盘初略随美债小幅拉回。

他们认为，目前104/6交投略显多空对峙，上日空单一口气增加30余亿台币，致该券发行前交易才短短四天空单量就突破百亿关卡，盘中空方虽稍有退让，但不排除终场前再度袭击，短线该券殖利率料持续高档震荡。

〞我这边交投蛮平稳，没有受到韩国降息影响，觉得台湾央行不会跟进。〞一位外银台债交易员说。

韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。 韩国企划财政部长官认为，此举将帮助刺激韩国经济复苏以及持续低迷的通胀。

美国公债价格周三上扬，之前财政部标售210亿美元10年期公债，海外需求强劲。指标10年期公债价格 尾盘上扬5/32，收益率报2.1103%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.12-1.17%

* 10年公债104/05 ：1.59-1.63%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格上扬，因10年期公债标售海外需求强劲

--韩国央行：意外降息25个基点至纪录低位1.75%

--《焦点》美联储猛砍华尔街大银行股息计划，保持严格控制

--美国经济：商务部服务业调查显示，第四季GDP可能上修 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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