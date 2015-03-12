澳新汇市：新西兰元因央行维持利率不变而上扬，澳元小幅回升

摩根大通(JPMorgan)的经济学家Ben Jarman表示：“央行的中性立场已经是公开的事情，考虑到市场已在反映存在一定的降息可能性，即便央行对利率预期持平也可能被认为是立场强硬的作法。”

澳元兑美元 升至0.7606美元，隔夜曾触及六年低点0.7561。阻力位现位于0.7650美元。

澳洲公布的数据显示，2月就业人口温和增长，失业率从10年高点小幅回落，但失业率未来仍可能进一步微升。

虽然一些人之前预期的该报告表现更差，但投资者继续认为澳洲央行将在2月降息后再度调低利率。

银行间利率期货<0#YIB:>走势已完全消化了6月降息的可能性。

欧元兑新西兰元 延续跌势，触及纪录低点1.4390新西兰元，最新报1.4406新西兰元。在欧洲央行启动1万亿(兆)欧元购债计划后，欧元本周已累计下跌逾2%。

欧元兑澳元 跌至六个月低点1.3810澳元，若跌破1.3774澳元，将创下2013年以来的低点。(完)

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