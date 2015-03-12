澳新汇市：新西兰元因央行维持利率不变而上扬，澳元小幅回升

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
摩根大通(JPMorgan)的经济学家Ben Jarman表示：“央行的中性立场已经是公开的事情，考虑到市场已在反映存在一定的降息可能性，即便央行对利率预期持平也可能被认为是立场强硬的作法。”
澳元兑美元 升至0.7606美元，隔夜曾触及六年低点0.7561。阻力位现位于0.7650美元。
澳洲公布的数据显示，2月就业人口温和增长，失业率从10年高点小幅回落，但失业率未来仍可能进一步微升。
虽然一些人之前预期的该报告表现更差，但投资者继续认为澳洲央行将在2月降息后再度调低利率。
银行间利率期货<0#YIB:>走势已完全消化了6月降息的可能性。
欧元兑新西兰元 延续跌势，触及纪录低点1.4390新西兰元，最新报1.4406新西兰元。在欧洲央行启动1万亿(兆)欧元购债计划后，欧元本周已累计下跌逾2%。
欧元兑澳元 跌至六个月低点1.3810澳元，若跌破1.3774澳元，将创下2013年以来的低点。(完)
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全部现汇报价 (编译 秦德兴/汪红英；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率