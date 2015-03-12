路透调查：俄罗斯央行周五料调降指标利率

路透莫斯科3月11日 - 一项路透的分析师调查预估，俄罗斯央行将于 周五的利率讨论会议中，宣布调降指标利率。 本周的调查显示，已经不同于2月底时的看法，当时多数受访者认为 俄罗斯央行将维持指标利率在15%。 有几名分析师已经改变预估，做为对货币市场较趋稳定、担忧经济活 动疲弱，以及有迹象显示央行对通胀获得控制更具信心的回应。 本周接受路透调查的21名分析师中，有14位预期央行周五将降息；这 其中有11位预估将降息1个百分点至14%；三位预估会有更大幅度的调降。 多数分析师对于俄国央行在1月底降息两个百分点感到意外，但现在 许多人接受降息的逻辑，并将其视为央行未来举措的线索。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)