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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:12 BJT

台湾新债：元大银行20年美元零息债以4.01%询价--消息

路透台北3月12日 - 两位消息人士周四指出，台湾元大金控 旗下元大银行预计发行20年期美元零息金融债，两年内不赎回券将以IRR(隐含年报酬率)4.01%询价。

消息人士称，元大预计筹资8,000万美元。

路透暂时无法联络到元大银行对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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