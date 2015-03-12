《全球主要央行动态》--3月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月5日-3月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在其任期最后演讲中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应立即结束其宽松货币政策，推进升息进程，之后进行一连串的逐步升息。费希尔对薪资增幅迟滞未予重视，指称那是滞后指标，并表示一旦能源价格走稳，通胀将反弹。

克利夫兰联储总裁梅斯特称，美国经济复苏可以持续，因就业市场接近充分就业，且经济成长高于趋势水准，这些状况明年将持续。梅斯特对商业分析师协会发表讲话时表示，形势改善意味着美联储应“很快”加息。

拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，近期就业增长强劲，令美国接近充分就业水平，但尚未真正达到该水平。费希尔表示，薪资压力仍然“温和”，但预计上升。就业市场显然在收紧。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，即便通胀指标低于美联储的目标水准，也可以升息。他重申美联储应该在6月升息的观点。拉克尔表示，就业市场情况好于预期，通胀指标受到了油价下跌的影响。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储这个月应停止承诺在升息一事上耐心以对，但取消这个指引，并不代表美联储前瞻性指引的结束。

**欧元区**

欧洲央行维持利率在纪录低点不变，与此同时开启了大规模的印钞计划，旨在提振通胀率脱离负区间。欧洲央行维持利率不变的举动符合外界广泛预期。欧洲央行维持主要再融资利率在0.05%不变。该行亦维持隔夜存款利率在负0.20%不变，隔夜贷款工具利率在0.30%不变。

欧洲央行和欧元区成员国央行周一启动量化宽松计划，主要买入资产为公债。 欧洲央行总裁德拉吉表示，ECB购买政府公债和其他债券，或许能庇护欧元区国家免受希腊等问题的影响。

彭博援引欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼的话称，欧洲央行将侧重购买收益率还不是负值的较长期债券，以免最新购债计划带来损失。

法国央行在其公布的最新企业调查中称，估计第一季GDP有望取得0.3%的成长率。这是第二次估值，第一次估值为成长0.4%。

**英国**

英国央行再次维持指标利率在纪录低点0.5%不变，已经六年在指标利率方面按兵不动。但经济形势的改善料预示着英国可能在未来12个月的某个时候开始升息。英国央行维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。

英国央行总裁卡尼表示，利用额外的货币刺激举措来对抗油价下滑所导致的英国通胀暂时放慢，将是“极其愚蠢的”。卡尼认为，英国消费者通胀率在未来几个月可能降至零水准左右，且今年余下时间里多会停留在那里。该指标在1月已降至0.3%的纪录低点。

英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂表示，油价下跌可能会在很长一段时间内压低英国的通胀率，但英国央行在决定何时加息时不应看重这一点。

英国央行货币政策委员会委员威尔称，油价下跌只是为英国央行暂时维持利率不变提供喘息空间，他说未来几个月的薪酬加速增长可能为加息提供支持。

**中国大陆及台湾地区**

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。他在两会接受路透专访时并称，资本流动波动过大将影响中国的汇率改革进程，如果波动过于剧烈，政府在扩大人民币波动区间问题上就会很谨慎。

钱颖一在两会上表示，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。钱颖一表示，刺激需求只能有暂时效果，但改变不了潜在经济增速，更会恶化经济中的扭曲，而货币政策必须配套结构调整措施才起作用。他认为中国经济下滑的原因主要包括潜在增长率的下降以及经济中结构扭曲的纠正。他建议，应发挥政府在供给政策上的作用，留给市场和企业内生调整和发展的空间。

中国政府网公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。

台湾央行提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。台湾央行总裁彭淮南将于本周四赴立法院业务报告。台湾央行在报告中也表示，油价下跌有助全球景气，惟仍潜藏不确定性。

**日本**

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，只要国内需求复苏支持物价整体呈上涨趋势，那么通胀暂时放缓是可以接受的。这暗示央行近期不会扩大刺激政策的力度。但她警告称，可能需要较预期更长的时间才能实现央行2%的通胀率目标，因为生活成本上涨及薪资增长放缓，促使家庭削减支出。

日本央行副总裁中曾宏表示，若油价下跌妨碍央行推高通胀预期的努力，日本央行就必须进一步放松货币政策， 强调了央行准备扩大刺激措施以实现通胀率目标。但他还称，单单是油价下跌，将不会立即导致进一步行动，因为日本央行聚焦于通胀率是否在稳固经济复苏的支撑下呈现加速趋势。

日本央行审议委员木内登英称，央行应给自己更长时间来实现宏大的物价目标，警告目前适合日本的通胀水平低于央行2%的目标。木内登英再次呼吁放松实现通胀目标的两年期限，警告称日本经济增长潜力低，物价只会缓慢上升。

**澳洲与新西兰**

澳洲央行助理总裁肯特表示，未来进一步放松政策可能是恰当的；他并表示，理解低利率损害储户利益。 肯特还表示，低利率将继续支撑澳洲经济和房地产市场，但他还警告称不能保证实现经济增长将逐步加快的预期。澳元贬值开始扶助经济，但整体而言澳元汇率仍过高。

新西兰央行维持指标利率在3.50%不变，并采用明显中性的论调，暗示或将在一段较长时间维持利率不变，但同时也为可能降息留出余地。新西兰央行称，由于油价大跌，通胀率料将在更长时期内维持在更低水平，不过在经济强劲增长的情况下，并不需要调整利率。

新西兰央行总裁惠勒表示，通胀要升至央行2%的目标“需要一些时间”。但惠勒对议会一委员会表示，尽管通胀偏低，或许在低油价的推动下还会在第一季降至零，但目标区间仍是一个有用的政策指引。

**其他央行**

韩国央行意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。韩国央行货币政策委员会将指标利率下调25个基点，至1.75%的纪录低位。央行总裁李柱烈表示，政策委员会并不是一致决定下调货币政策利率。两位委员反对降息，而投票支持维持利率不变。

泰国央行意外将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。这次降息非常意外，路透调查访问的21名分析师中仅有五人预测会降息。这也是该国央行一年来的首次调息。通过这次降息，泰国今年也加入亚洲放松政策的国家的队伍。

马来西亚央行一如预期维持指标利率于3.25%不变，并称2015年第一季过后通胀料将步入上升趋势。

马来西亚央行表示，该国经济今年可能增长4.5-5.5%，因为强劲的内需和稳健的出口为增长提供支撑。不过油价下跌影响增长前景的风险仍然存在。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，印尼卢比在走向“新常态”，无需慌张。此前卢比触及17年低点。

瑞典央行总裁英韦斯重申，该行已经准备好扩大行动，必要时将进一步采取扩张性货币政策，以带动通胀回升至目标。

俄罗斯央行第一副总裁Dmitry Tulin接受路透专访时称，央行必须考虑推出的政策将如何影响实体经济，但目前压低通胀仍是优先考虑的问题。 (完)

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