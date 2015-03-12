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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:22 BJT

台湾股市：早盘上涨，受连跌三日后低接买盘提振

路透台北3月12日 - 台湾股市周四早盘上涨，受连跌三日后的低接买
盘提振，因台币走贬为倚重贸易的台湾经济提供乐观支撑。
    
    0157 GMT，台股加权股价指数 上涨58.85点，或0.62%，报9,5
82.03点，上日收跌0.14%，为连续第三日收低。
    
    大盘普遍受到买盘支撑，电子类指数 涨0.6%，金融保险类指
数 上扬0.7%，塑胶类指数 上涨0.8%，交通运输类指数<.TT
PI>小涨0.1%。

    权重股晶片(芯片)制造大厂台积电 上涨1.4%。(完)
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