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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:42 BJT

更新版 1-日本经济：日圆贬值损及企业信心，削弱经济前景

第二季大型制造业景气判断指数料进一步恶化，降至负0.9。

“我们的看法不变，仍认为经济处于温和复苏趋势。”一名财务省官员表示。

“我们听企业说，他们正面临几个问题，包括进口价格上涨带动原物料成本上升、缺工和电费增加等。”

调查还显示日本企业2014/15财年资本支出料较上年增加5.1%，但2015/16财年资本支出预计减少3.9%，平添企业投资疲软疑虑。

资本支出和薪资是决定“安倍经济学”能否成功的要素，但由于对成长前景不确定，目前为止企业执行投资计划的脚步缓慢。

包括服务业在内的所有企业1-3月景气判断指数为正1.9，低于前一季的正5.0。而4-6月料进一步降至正1.0。

近来日本公布的一系列资本支出指标均表现疲弱，引发外界对商业活动状况的疑虑。

不过财务省官员告诉记者，企业每年此时通常会先公布较平淡的下个财年资本支出计划，之后往往还会向上修正。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 张涛)
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