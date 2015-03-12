更新版 1-日本经济：日圆贬值损及企业信心，削弱经济前景

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
第二季大型制造业景气判断指数料进一步恶化，降至负0.9。
“我们的看法不变，仍认为经济处于温和复苏趋势。”一名财务省官员表示。
“我们听企业说，他们正面临几个问题，包括进口价格上涨带动原物料成本上升、缺工和电费增加等。”
调查还显示日本企业2014/15财年资本支出料较上年增加5.1%，但2015/16财年资本支出预计减少3.9%，平添企业投资疲软疑虑。
资本支出和薪资是决定“安倍经济学”能否成功的要素，但由于对成长前景不确定，目前为止企业执行投资计划的脚步缓慢。
包括服务业在内的所有企业1-3月景气判断指数为正1.9，低于前一季的正5.0。而4-6月料进一步降至正1.0。
近来日本公布的一系列资本支出指标均表现疲弱，引发外界对商业活动状况的疑虑。
不过财务省官员告诉记者，企业每年此时通常会先公布较平淡的下个财年资本支出计划，之后往往还会向上修正。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率