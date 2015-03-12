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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:44 BJT

新闻稿：韩国央行关于利率政策和经济形势的声明；此前意外降息

**韩国当前经济形势**

国内经济活动的复苏趋势似乎比较疲弱，主要体现在与内需有关的领域。

消费和设施投资等内需活动在1月明显下滑，工业生产也减少，特别是在制造业。

2月出口同比下降，主要因国际油价下跌。

未来几个月，在发达国家经济复苏以及低油价的影响下，韩国经济料将改善，但改善步伐不会太快，因结构性因素抑制了民间消费。但中国经济放缓可能构成下行风险。

消费物价上涨速度料将维持在低位，主要因需求继续面临下行压力和油价处于低位。

经常帐料将维持盈余趋势。(完) (编译 张涛/王丽鑫/李婷仪 审校 李爽/蔡美珍/王兴亚)
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