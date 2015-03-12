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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:49 BJT

《全球市场》韩国意外降息助亚股脱离七周低位，美国升息前景提振美元

像土耳其里拉 与南非兰特 等货币本月的跌幅，几乎跟欧元一样大。巴西雷亚尔的跌幅更是比欧元多出约一倍。

“我们应该注意新兴货币可能进一步走贬的风险...部分新兴市场国家都存在经常帐赤字，它们的货币贬值不利于风险资产市场，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji在报告中表示。

美国原油 周三触及每桶47.33美元的一个月低位，此前政府数据显示美国原油库存增加，与部分预期减少相左。美国原油最新报每桶48.20美元，日内小涨约0.1%。

布兰特原油 同样触及一个月低点，不过在周三稍晚反弹，上涨2%。该期约最新上涨约0.5%，报每桶57.85美元。(完)
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