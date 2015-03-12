香港热股：皓文控股与投资者初步讨论可能收购亚洲电视，股价曾涨逾四成

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港3月12日 - 香港创业板公司皓文控股 表示，公司已就可能收购本地免费电视台--亚洲电视，曾与一名独立第三方进行初步讨论，而该独立第三方为亚视的其中一名潜在投资者。
该股周三停牌，今天（周四）恢复买卖后股价最多曾大涨近44%。香港时间11:42升幅收窄至14.5%。
皓文控股主要从事买卖生物降解食品容器及消费品适用之用完即弃工业包装产品，与媒体业务并无关连。公司的声明称，据董事所知，该独立第三方就投资亚视已着手与有关各方谈判。若收购进行，公司可能须进行集资活动。
亚视大股东黄炳均正放售其所持10.75%的亚视股权，并于上月截标，共获三名投资者入标，包括内地及本港人，但获高等法院委任为亚视经理人的德勤会计师行则未有透露投资者的身份。
皓文控股于2001年7月在创业板上市，截至去年9月底止九个月的净亏损为616万元人民币。以现价计公司市值仅14.9亿港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率