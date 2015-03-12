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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 11:51 BJT

香港热股：皓文控股与投资者初步讨论可能收购亚洲电视，股价曾涨逾四成

路透香港3月12日 - 香港创业板公司皓文控股 表示，公司已就可能收购本地免费电视台--亚洲电视，曾与一名独立第三方进行初步讨论，而该独立第三方为亚视的其中一名潜在投资者。

该股周三停牌，今天（周四）恢复买卖后股价最多曾大涨近44%。香港时间11:42升幅收窄至14.5%。

皓文控股主要从事买卖生物降解食品容器及消费品适用之用完即弃工业包装产品，与媒体业务并无关连。公司的声明称，据董事所知，该独立第三方就投资亚视已着手与有关各方谈判。若收购进行，公司可能须进行集资活动。

亚视大股东黄炳均正放售其所持10.75%的亚视股权，并于上月截标，共获三名投资者入标，包括内地及本港人，但获高等法院委任为亚视经理人的德勤会计师行则未有透露投资者的身份。

皓文控股于2001年7月在创业板上市，截至去年9月底止九个月的净亏损为616万元人民币。以现价计公司市值仅14.9亿港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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