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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:53 BJT

日本股市：日经指数早盘中上扬，权重股领涨

分析师表示，交易商还在为3月到期的日经指数期货和期权合约在周
五结算进行准备。
    
    “投资衍生品的外国投资者在追高市场，”三菱UFJ摩根士丹利证券
的资深投资策略师藤户则弘称，“持有日经指数期货多头仓位的投资者希
望取得更高的结算价。”
    
    分析师还表示，地缘政治担忧减退也提振了投资者的风险偏好。
    
    东证股价指数 涨1.0%至1,541.37点。JPX-日经400指数 <.JPX
NK400>亦涨1.0%至14,011.00。(完)
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