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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:44 BJT

《汇市简讯》欧元/美元承压，此前触及趋势新低

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    * 欧元/美元触及1.0510下方的趋势新低，关注1.0500的期权障碍位
    * 即便是最温和的反弹也未能保持住，这鼓励新的卖盘
    * 人气依然明显偏空，有关“平价”的说法升温 (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 张涛)
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