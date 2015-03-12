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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 11:19 BJT

泰国经济：降息有利出口，仍预期今年经济成长4%--副总理

路透曼谷3月12日 - 泰国副总理帕蒂亚通(Pridiyathorn Devakula)周四指出，泰国放宽货币政策对出口有利，因有助于拉低泰铢 。泰国政府已在设法复苏经济。

泰国央行货币政策委员会周三以4-3的投票决定，将指标利率下调25个基点至1.75%，是该国央行一年来的首次调息，希望藉此提振信心。

“降息将有助抑制泰铢升值，那是主要目的。泰铢贬值将帮助出口，”帕蒂亚通告诉记者。

他说仍预期今年经济将成长4%，2014年为成长0.7%。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)
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