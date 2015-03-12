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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 10:59 BJT

韩国股市：盘中上涨，因冀望降息有助提振经济

路透首尔3月12日 - 韩国股市周四盘中上涨，部分因市场冀望韩国央
行降息将有助提振经济。
    
    0225 GMT，综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，至1,987.05点。
    
    “降息将帮助改善出口环境，也可望提振国内消费。”大宇证券的分
析师Han Yo-sup称。
    
    近中午时分散户买超韩股646亿韩元。
    
    上涨和下跌个股分别有504和286档。
    
    KOSPI-200核心股指数 升0.3%，KOSDAQ指数 涨1%。 (
完)
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