表格：德国2月HICP确认为较上年同期下降0.1%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透柏林3月12日 - 德国联邦统计局周四公布，2月消费者物价调和 指数(HICP)终值确认为较上年同期下滑0.1%，较前月上涨1.0%。 2月德国消费者物价指数(CPI)确认为较前月上涨0.9%，较上年同期上 涨0.1%。 统计局称，扣除燃料和取暖油的消费者物价较上年同期增长1.0%。 详细消费者物价指数(CPI)数据如下: 变动百分比 指数/成分 较前月 较上年同期 指数 整体物价指数 +0.9 +0.1 106.5 食品和饮料 +0.7 -0.2 112.3 烟酒类 +0.2 +2.5 112.0 服装鞋帽 +0.9 -0.9 102.2 房租,能源和水 +0.4 -0.1 108.1 家具和其它家计用品 -0.1 +0.6 102.7 保健用品 +0.4 +1.4 101.6 运输 +1.0 -2.5 104.3 通讯 -0.1 -1.2 91.8 娱乐 +4.1 +1.1 106.0 教育 +0.1 -0.6 92.6 餐饮和外宿 +0.3 +2.5 109.9 其它商品和服务 +0.4 +1.2 106.9(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)