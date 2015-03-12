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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 15:17 BJT

表格：德国2月HICP确认为较上年同期下降0.1%

路透柏林3月12日 - 德国联邦统计局周四公布，2月消费者物价调和
指数(HICP)终值确认为较上年同期下滑0.1%，较前月上涨1.0%。
    
    2月德国消费者物价指数(CPI)确认为较前月上涨0.9%，较上年同期上
涨0.1%。
    
    统计局称，扣除燃料和取暖油的消费者物价较上年同期增长1.0%。

    详细消费者物价指数(CPI)数据如下:
       
     变动百分比           
       指数/成分                 较前月  较上年同期    指数     
  
       整体物价指数              +0.9       +0.1     106.5
       食品和饮料                +0.7       -0.2     112.3
       烟酒类                    +0.2       +2.5     112.0
       服装鞋帽                  +0.9       -0.9     102.2
       房租,能源和水             +0.4       -0.1     108.1
       家具和其它家计用品        -0.1       +0.6     102.7
       保健用品                  +0.4       +1.4     101.6
       运输                      +1.0       -2.5     104.3
       通讯                      -0.1       -1.2      91.8
       娱乐                      +4.1       +1.1     106.0
       教育                      +0.1       -0.6      92.6
       餐饮和外宿                +0.3       +2.5     109.9
       其它商品和服务            +0.4       +1.2     106.9(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 白云)
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