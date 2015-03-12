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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 11:21 BJT

韩国汇市：韩元触及20个月新低且公债期货上涨，因央行意外降息

韩国央行周四早些时候意外将指标利率 下调25个基点，
至1.75%的纪录低位，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺
激经济增长的行列。此前路透调查的33位分析师中，仅有四位认为该央行
将降息。 
    
    韩元已经自日内低点反弹，因一些押注韩国央行将意外降息的投资者
获利出场。一些分析师认为该央行可能不会进一步降息，以防止已经高企
的家庭债务进一步上升。
    
    “韩元可能在今天剩下的交易时间里进一步下跌，受美国可能升息影
响，但今天(韩国央行)意外降息已经被消化，”韩华证券的分析师Kim Yu
-mi表示，并称韩元进一步下跌空间可能有限。
    
    交易员称，他们将密切关注韩国央行总裁李柱烈的记者会，以寻找未
来政策的线索。
    
                                0225GMT      上日收市价
    ---------------------------------------------------
    美元/韩元              1,133.6       1,126.5
    日圆/韩元       9.3216/288        9.3124
    韩国公债期货 *          109.11        108.91
    韩国综合股价指数     1,987.05      1,980.83
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 汪红英/秦德兴; 审校 徐文焰/杜明霞)
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