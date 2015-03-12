韩国汇市：韩元触及20个月新低且公债期货上涨，因央行意外降息

韩国央行周四早些时候意外将指标利率 下调25个基点， 至1.75%的纪录低位，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺 激经济增长的行列。此前路透调查的33位分析师中，仅有四位认为该央行 将降息。 韩元已经自日内低点反弹，因一些押注韩国央行将意外降息的投资者 获利出场。一些分析师认为该央行可能不会进一步降息，以防止已经高企 的家庭债务进一步上升。 “韩元可能在今天剩下的交易时间里进一步下跌，受美国可能升息影 响，但今天(韩国央行)意外降息已经被消化，”韩华证券的分析师Kim Yu -mi表示，并称韩元进一步下跌空间可能有限。 交易员称，他们将密切关注韩国央行总裁李柱烈的记者会，以寻找未 来政策的线索。 0225GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 美元/韩元 1,133.6 1,126.5 日圆/韩元 9.3216/288 9.3124 韩国公债期货 * 109.11 108.91 韩国综合股价指数 1,987.05 1,980.83 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 汪红英/秦德兴; 审校 徐文焰/杜明霞)