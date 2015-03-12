台湾货币市场：短率持稳区间，外资汇出及增发存单效应待观察

* 外资本周已汇出9亿美元，惟对短率尚无影响

* 央行364天期存单发行量将微增，季底效应待观察

* 短票发行量增，下周起供给将明显成长

记者 董永年

路透台北3月12日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人士指出，月中以前，季底例行紧缩效应难以浮现，拆入需求持续低迷；不过还是要继续观察国际资金流向，倘若外资汇出额度扩大，短率提前波动的机率仍然存在。

他们表示，今日央行总裁彭淮南首度证实，外资在本周三个交易日已汇出约9亿美元，虽然今日台股受惠于韩国意外降息上涨，但台币兑美元则随韩元贬值。预料在18日美联储宣布利率决定前，外资恐怕还是偏向汇出。

〞美国若升息，海外资金都会回去，历史将重演。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则表示，截至目前为止，与外商银行间的拆款到期都可以续，还没有感觉趋于紧俏状况，不过还是要继续观察。

此外，央行今日也表示，自3月起，364天期存单发行量将维持每月1,300亿台币水准，较此前的1,200亿增加。对此，资金调度人士认为，存单发行量增加的议题，通常会在季底、6月底发酵，不过这次季底没有积数累加的问题，所以效应不大。

台湾央行总裁彭淮南周四在立法院表示，外资在9-11日转汇出，金额与股市卖超276.19亿台币额度相当。此外，3月起364天期存单发行量将维持每月1,300亿台币水准。

而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼已降至约152.95亿台币，累计年后11个交易日通货回笼约达2,595亿台币，发行数趋降至1兆8,674亿台币。

本地时间12:17时：

--台币兑美元 暂贬3.4分，报31.700。

--台湾加权股价指数 涨0.76%，报9,595.60点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.380-0.450%，同上日。

**短票发行增加**

短票市场方面，票券商交易人士表示，今日发票量例行性增多，不过买气还是偏强，因此成交利率没有变化。

票券商交易人士指出，一般而言，周四、五发票量都会增加。此外，先前为避开月初落点，下周起至25日将会是本月发票量较为密集的时间，预估将增加三成以上。

〞虽然票量增加，但我们还是只接跨季底的单。〞一位票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，前日平均利率0.605%，成交量为107亿台币，上日为65亿。

周四央行存单到期金额4,027亿，存单发行金额稍晚央行公布。 周五央行存单到期金额1,134.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为198亿台币，累积超额准备为1,089亿台币、加计前期1%的超额准备为2,103亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)市场周四持稳。资金调度人士表示，由于少数投信基金遭到赎回，今日投信端分配略显不均，但资金调度大致顺畅，RP利率依旧持在既有区间不变。

大型券商交易员指出，明日将交割400亿台币的10年期公债104/5 ，由于资金宽裕的银行业得标高达71.63%，证券业及寿险业得标比重则偏低，本次公债交割料不致影响资金调度。

〞外资撤走，资金有点紧张，有基金遭到赎回。〞一位大型票券交易员说。

上述票券交易员亦称，今日投信端稍有走钱，改以向银行端调度资金因应，而目前银行端资金偏向宽松，RP利率仍持平原有水准。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日，至于跨月公债及公司债RP成交利率区间高位则皆较月内微增1个基点。