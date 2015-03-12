表格：欧元区1月工业生产较前月下滑0.1%，较上年同期增长1.2%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透布鲁塞尔3月12日 - 欧盟统计局周四公布： * 欧元区1月工业生产较前月下滑0.1%，预估为上升0.2% * 欧元区1月工业生产较上年同期上升1.2%，预估为上升0.1% * 欧元区12月工业生产修正值为较前月增长0.3%(前值为持平)，较上年同期成长0.6%(前值为下滑0.2%) 以下为详细数据(变动百分比)： 较前月 欧元区19国 2014年8月 9月 10月 11月 12月 1月 整体产出 -1.2 0.5 0.2 0.2 0.3 -0.1 半成品 -1.0 -0.3 0.2 0.2 1.2 -0.5 能源 1.1 0.2 -1.2 -0.5 1.0 0.9 资本财 -3.1 2.0 -0.1 -0.1 1.1 0.1 耐用消费品 -0.7 -1.3 0.8 1.5 2.0 -2.2 非耐用消费品 0.2 -0.4 1.4 0.7 -1.8 0.1 较上年同期 欧元区19国 2014年8月 9月 10月 11月 12月 1月 整体产出 -0.5 0.1 0.7 -0.6 0.6 1.2 半成品 0.2 -0.6 -0.6 -0.9 0.0 0.7 能源 -2.9 -3.3 -2.3 -5.5 -1.7 2.9 资本财 -2.0 1.4 1.4 -1.0 1.8 1.4 耐用消费品 -1.9 -3.9 0.2 0.0 0.4 2.5 非耐用消费品 3.0 1.8 3.4 3.5 1.6 2.7 较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完) (编译 高琦 审校 龚芳)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)