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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 18:12 BJT

表格：欧元区1月工业生产较前月下滑0.1%，较上年同期增长1.2%

路透布鲁塞尔3月12日 - 欧盟统计局周四公布：
    
    * 欧元区1月工业生产较前月下滑0.1%，预估为上升0.2%
    * 欧元区1月工业生产较上年同期上升1.2%，预估为上升0.1%
    * 欧元区12月工业生产修正值为较前月增长0.3%(前值为持平)，较上年同期成长0.6%(前值为下滑0.2%)
    以下为详细数据(变动百分比)：
    
    较前月
    欧元区19国      2014年8月   9月     10月     11月     12月      1月
    整体产出          -1.2      0.5      0.2      0.2      0.3     -0.1
    半成品            -1.0     -0.3      0.2      0.2      1.2     -0.5
    能源               1.1      0.2     -1.2     -0.5      1.0      0.9
    资本财            -3.1      2.0     -0.1     -0.1      1.1      0.1
    耐用消费品        -0.7     -1.3      0.8      1.5      2.0     -2.2
    非耐用消费品       0.2     -0.4      1.4      0.7     -1.8      0.1
    
    较上年同期
    欧元区19国     2014年8月     9月     10月     11月     12月      1月
    整体产出           -0.5      0.1      0.7     -0.6      0.6      1.2
    半成品              0.2     -0.6     -0.6     -0.9      0.0      0.7
    能源               -2.9     -3.3     -2.3     -5.5     -1.7      2.9
    资本财             -2.0      1.4      1.4     -1.0      1.8      1.4
    耐用消费品         -1.9     -3.9      0.2      0.0      0.4      2.5
    非耐用消费品        3.0      1.8      3.4      3.5      1.6      2.7
   
    较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
    
      

 (编译 高琦 审校 龚芳)
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