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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 11:50 BJT

全球金属：大量铝现货料流向市场，现货升水下滑致使融资交易者释出

还有其他因素也让融资交易变得更没吸引力，包括铝远期曲线趋平、远期售价下滑，以及美国料将升息提高借贷成本等。

另一个料将提高供应并抑制升水的因素是，LME仓储政策的广泛改革。消费者对于铝出仓时间拉长怨声连连，这促使了LME进行改革。

**LME改革**

外界预料会有更多的金属流出LME仓库，目前仓库的铝库存量略低于400万吨；LME本月稍早宣布多项计画，希望能够根据现有改革将出仓时间大幅缩短。

交易商和分析师表示，中国铝出口的增加一直是供应扩增并令亚洲和欧洲升水承压的重要因素。

一欧洲生产商的消息人士表示，似乎有更多来自俄罗斯的金属正流向欧洲，在此同时其一些亚洲客户现在在买进中国金属。

一新加坡交易商表示，随着升水下滑，对于是否要出清，生产商是进退两难。

该位交易商称，“这是一场乾瞪眼比赛...作为卖方，现在只是输多输少的问题。买方则是眉开眼笑。”

“卖方中有一半的人说，‘不要是第一个平仓的’，另一半人则说‘不要当最后一个’“。(完) (编译 张明钧/戴素萍/王丽鑫)
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