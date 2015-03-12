全球金属：大量铝现货料流向市场，现货升水下滑致使融资交易者释出

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
还有其他因素也让融资交易变得更没吸引力，包括铝远期曲线趋平、远期售价下滑，以及美国料将升息提高借贷成本等。
另一个料将提高供应并抑制升水的因素是，LME仓储政策的广泛改革。消费者对于铝出仓时间拉长怨声连连，这促使了LME进行改革。
**LME改革**
外界预料会有更多的金属流出LME仓库，目前仓库的铝库存量略低于400万吨；LME本月稍早宣布多项计画，希望能够根据现有改革将出仓时间大幅缩短。
交易商和分析师表示，中国铝出口的增加一直是供应扩增并令亚洲和欧洲升水承压的重要因素。
一欧洲生产商的消息人士表示，似乎有更多来自俄罗斯的金属正流向欧洲，在此同时其一些亚洲客户现在在买进中国金属。
一新加坡交易商表示，随着升水下滑，对于是否要出清，生产商是进退两难。
该位交易商称，“这是一场乾瞪眼比赛...作为卖方，现在只是输多输少的问题。买方则是眉开眼笑。”
“卖方中有一半的人说，‘不要是第一个平仓的’，另一半人则说‘不要当最后一个’“。(完) (编译 张明钧/戴素萍/王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率