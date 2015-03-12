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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月12日

路透伦敦3月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 330,750 +325

锡 10,615 +10

铅 212,600 +100

锌 540,200 -2,650

铝 3,919,650 +2,025

镍 430,854 -1,626

铝合金 26,500 持平

NASAA 75,900 -640

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

>

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 白云)
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